Naar ziekenhuis na testritje met quad 02 juli 2018

Een man die met zijn nieuwe quad een testritje deed in Wetteren, is zaterdagvoormiddag in het ziekenhuis beland. Iets voor twaalf uur had hij zijn gloednieuwe vierwieler uitgetest, maar hij reed tegen een verlichtingspaal in de Populierenlaan.





Er kwam zelfs een mug-voertuig ter plaatse, maar de verwondingen van de man bleken mee te vallen. Voor een check-up werd hij wel naar het UZ meegenomen. Zijn gloednieuwe quad is wellicht wel klaar voor de schroothoop. Er waren geen andere voertuigen betrokken. (OSG)