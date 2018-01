Naakt, gewapend en slapend vlak bij school 02u35 0

In de Wetterstraat trof een voorbijganger donderdag om 8.42 uur een slapende, naakte en gewapende man aan in een wagen. Agenten arresteerden de man. "Omdat de wagen vlak bij de school in Overbeke stond, werden geen risico's genomen. De man had geen kledij aan en er lag een wapen zichtbaar in de wagen", zegt politiecommissaris Paul De Jaeger. Het bleek om een luchtdrukgeweer te gaan. "Hij maakte een verwarde indruk. Hij wordt vervolgd voor verboden wapendracht en openbare zedenschennis", aldus de commissaris. (DVL)