N-VA zet drie jonge vrouwen uit Wetteren en Wichelen op Vlaamse en Kamerlijst Didier Verbaere

14 maart 2019

11u28 0 Wetteren Drie jonge vrouwen uit Wetteren en Wichelen staan op de N-VA-lijst voor de verkiezingen in mei.

Sofie Wijmeersch (41) is marketing- en communicatieverantwoordelijke. In haar vrije tijd houdt ze van de koers, een quiz en is ze actief in de ouderwerking van de lokale kleuterschool. Ze staat op de 14de plaats voor het Vlaams Parlement. Lena Van Der Gucht (24) volgde rechten en koos ook migratierecht als keuzevak. Je kan haar regelmatig terugvinden in eet- en praatcafé Markt 17 in Wetteren of in feestzaal Intermezzo waar ze meehelpt in de zaak van haar ouders. Zij staat op de 8ste plaats bij de opvolgers voor de Kamer.

Vanuit Wichelen stelt Evi Rasschaert (22) zich kandidaat voor de Vlaamse verkiezingen. Evi is N-VA-fractieleider in de gemeente- en OCMW-raad van Wichelen. “Als laatstejaarsstudent onderwijzeres, ligt de kwaliteit van ons Vlaams onderwijs mij zeer nauw aan het hart. Onderwijs is de één van de hoekstenen van onze maatschappij”, vertelt Evi. Naast meer aandacht voor vrijwilligerswerk en ouderenzorg, wil ze ook haar steentje bijdragen tot het vermijden van dierenleed in onze maatschappij.