N-VA wil meer feest op 11 juli 03 april 2018

Raadslid Jean Paul De Corte (N-VA) is niet tevreden met de manier waarop Wetteren De Vlaamse Feestdag viert. Er is op 11 juli een optreden van De Mens in de Stadstuin. "Voor het management mag dat enkel voor een stil en zittend publiek en zijn Vlaamse vlaggen niet welkom. Wij hadden het graag wat feestelijker gezien", aldus De Corte. Ook de vraag om het optreden naar de Zeshoek te verhuizen, werd niet goedgekeurd door het management van De Mens. Dat wijst er op dat het om een ingetogen en akoestische set gaat van Frank Van Der Linden. (DVL)