N-VA vraagt camera's op Markt 26 januari 2018

N-VA-raadslid Jean Paul De Corte vraagt de inzet van camera's op de Markt van Wetteren. "Gezien veelvuldige inbraken of pogingen en de frequente ordeverstoringen en gezien er ook heel wat grote en jaarlijkse evenementen zijn, is het wenselijk voor de veiligheid van de bewoners en handelaars om permanent cameratoezicht te houden op het plein", zegt De Corte die het voorstel op de agenda van de gemeenteraad zette. Burgemeester Alain Pardaen (CD&V) wil daar niet in meegaan. "Camera's hebben in het verleden hun nut bewezen in de Warande en aan het Stationsplein, maar we zetten ook andere middelen in. Voor de overlast in één bepaald jeugdcafé op de Markt is er een procedure lopende om oplossingen te vinden. Er is een sluitingsuur ingevoerd en glas mag niet mee buiten. En ook het aantal inbraken daalt door voortdurende preventieve maatregelen en sensibilisering. Camera's bieden dus geen 100 procent zekerheid. We gaan bovendien eerst een analyse maken over waar bijkomende camera's in het centrum nuttig en wenselijk zijn. En er dan ook middelen voor vrijmaken", stelt Alain Pardaen. (DVL)