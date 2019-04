Muzikanten nemen zelf studio Beat Exlorer over en maken doorstart met Stuudio Didier Verbaere

16 april 2019

22u41 3 Wetteren Twaalf muzikanten nemen in Wetteren studio Beat Explorer aan de Leon De Smetlaan over. Enkele weken geleden ging er een kleine schokgolf door de muzikale scène toen Germain Heyvaert aankondigde dat hij de stekker trok uit zijn muziekstudio. Achttien jaar lang was het de tweede thuis voor tientallen muzikanten en bands in de regio. “Stuudio wordt de nieuwe place to be voor jonge en ervaren bands”, zegt kersvers voorzitter van de nieuwe vzw Stuudio Stijn Tondeleir.

Germain Heyvaert (60) opende zijn all-round muziekbedrijfje Beat Explorer met een opnamestudio, verhuur van repetitieruimtes, P.A. Service voor optredens en de verkoop van instrumenten in 2001. Beat Explorer, of Studio Germain, werd al snel een begrip in de scène van jonge muzikanten. Lokale en beginnende bands konden er voor democratische prijzen repeteren in een professionele omgeving of hun eerste opnames laten inblikken. Daar dreigde deze maand definitief een einde aan te komen. Het huurcontract liep af en nog eens negen jaar in de studio zag Germain niet zitten.

Nieuwe vzw

Twaalf muzikanten, jarenlang kind aan huis in de studio, slaan nu de handen in elkaar en nemen met de nieuwe vzw Stuudio de zaak over. De dubbele U is een verwijzing naar het Engelse Double U of de W van Wetteren. “Het zou jammer zijn mocht dit stukje muziekgeschiedenis verdwijnen. Met Stuudio willen we de ontmoetingsplek voor muzikanten in Wetteren niet verloren laten gaan”, zegt Stijn Tondeleir, bassist bij Laura Tesoro en Niels Destadsbader en reeds 17 jaar vaste klant in de studio.

“Met de nieuwe vzw willen we muzikanten een repetitieruimte aanbieden en op termijn ook workshops organiseren. Ook kleine akoestische optredens en lessenreeksen behoren tot de plannen. Bijvoorbeeld een cursus technieken voor beginnende DJ’s of werken met Ableton. Voor gevorderden en op semi-professioneel niveau. Ook opnames zullen hier nog kunnen met een mobiele studio”, vult penningmeester van de vzw Piet De Keulenaer aan. Met de vzw maken ze een doorstart. De repetitieruimtes huren kan nu reeds aan democratische prijzen.Ook Germain – G-Daddy voor de vrienden – blijft aan boord. “Om de hoop en de drankautomaat te vullen”, lacht hij. Reservaties en info bij Eric De Kesel op 0473/45.76.52 en eric.de.kesel1@telenet.be. Binnenkort lanceert de vzw Stuudio een nieuwe site met een online agenda. En een muzikaal openingsfeestje zit er ongetwijfeld ook nog aan te komen.