Muggen houden boten aan wal 12 juli 2018

Een boottocht op de Schelde is gisteren geannuleerd door de knijtenplaag in Wichelen. De gemeente Wetteren had de tocht georganiseerd, maar de rederij die de boottochten verzorgt, zag de tocht niet zitten. "Door het gemeentelijk rampenplan in Wichelen willen we onze medewerkers en onze gasten niet blootstellen aan deze tijdelijke kwaal", aldus de rederij. Iedereen die geboekt had, kan zijn zitje verplaatsen naar een tocht op 21 of 22 augustus. Zoniet wordt de trip terug betaald. (DVL)