Move Tegen Pesten op SIO De Meiroos Didier Verbaere

01 maart 2019

15u45 2

Met een Move tegen pesten sloot ook SIO De Meiroos in Wetteren de Week tegen pesten in Vlaanderen af. De leerlingen hadden vier stippen op hun handen of hoofd gekleurd om aan te tonen dat ze tegen pesten zijn. En er werd een dansje op het op het campagnelied gepleegd. Na de Move werd de jarige van de maand gevierd en in de namiddag werd de krokusvakantie ingezet met een carnavalsoptocht door de wijk.