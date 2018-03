Motorrijder (26) komt om op N42 VRACHTWAGEN RIJDT IN OP FILE EN VLIEGT IN BRAND J. EECKHOUT EN D. VERBAERE

02u36 0 Wetteren Een 26-jarige motorrijder uit Wetteren is gisterennamiddag om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval op de Wettersesteenweg (N42) in Oosterzele. Daarbij waren tien voertuigen betrokken en brandden een trekker, auto en motor uit.

Rond 15 uur ging het helemaal mis op een paar honderd meter van het kruispunt met de Reigerstraat in de richting van Zottegem. Op dat moment stond er een file aan te schuiven aan de verkeerslichten. "Een 38-jarige vrachtwagenchauffeur uit Mol merkte de file te laat op en reed er op in", klinkt het bij het parket van Oost-Vlaanderen. "De motorrijder stond als laatste in de file en kwam hierbij om het leven." Naast de vrachtwagen en de motorfiets waren maar liefst acht andere voertuigen, waaronder nog een truck, betrokken. Door de klap vloog de trekker van de Molse chauffeur, de motorfiets en nog een auto in brand. De brandweer kwam ter plaatse om te blussen, maar de drie voertuigen brandden grotendeels of zelfs helemaal uit. De ziekenwagens moesten nog zeker twee andere bestuurders overbrengen naar het ziekenhuis. Ze verkeerden niet in levensgevaar.





"De vrachtwagenchauffeur was helemaal over zijn toeren", zegt een buurtbewoner die de immense klap hoorde en de dikke rookpluim meteen zag. "Hij zat te wenen en snikte dat hij verblind was door de laaghangende zon." De politie arresteerde de man. Hij moest zijn rijbewijs voor vijftien dagen afgeven.





Kwalijke reputatie

Door het ongeval bleef de N42 urenlang in beide richtingen volledig versperd, want de ravage was er enorm. Het parket ging met een verkeersdeskundige en de onderzoeksrechter ter plaatse om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Ook de takeling nam lange tijd in beslag. Het verkeer moest plaatselijk omrijden via de Reigerstraat of de Korte Ambachtstraat aan de ene kant van het ongeval en langs Gijzenzele aan de andere kant.





De Wettersesteenweg heeft al jaren een bedenkelijke reputatie. In het verleden vielen er tussen Wetteren en Geraardsbergen al talloze dodelijke slachtoffers. De vele kruisjes langs de baan herinneren het verkeer er dagelijks aan. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) probeerde de veiligheid op de N42 te verhogen door over een afstand van 2,2 kilometer tussen Balegem en Oombergen een trajectcontrole in te voeren. Die is sinds eind 2016 operationeel, maar eind november 2017 kreeg nog steeds geen enkele snelheidsduivel een bekeuring.