Motards met een hart voor MS Liga Didier Verbaere

07 maart 2019

11u55 17 Wetteren Motoren Toerisme Club MTC The Bridge uit Wetteren organiseerde voor de 2de maal “Spel Zonder Moto”, een spelnamiddag tussen verschillende motorclubs uit de grote regio. De opbrengst gaat naar de MS-Liga.

“Met de verkoop van eten en dranken haalden we netto 838 euro bij elkaar. Met onze club hebben we dat afgerond naar 1.000 euro”, zegt Jeroen Smith, secretaris MTC The Bridge. De stoere bonken waagden zich aan spelletjes touwtrekken, slalommen op een minifiets, bekers stapelen en zaklopen.

Deelnemende clubs waren Dead Bone Ramblers, MTC Friday Freeday, MC Metal Heart, MC Cobra’s Unbound, MC Devil Rowlers, MV Biker Buddy’s, MTC Tornado’s en MTC Sun-Riders. “De winnaars MTC Friday Freeday hebben de dag voor het Spel Zonder Moto jammer genoeg hun oprichter Werner (The Lion) moeten begraven. De overwinning was voor hen dan ook extra emotioneel”, besluit Jeroen.