Monseigneur Van Looy openhartig op SJO 01 juni 2018

Monseigneur Luc Van Looy, bisschop van Gent, was gisteren te gast op het Sint-Jozef Instituut. Hij vertelde er honderduit over zijn roeping en ambt als priester en bisschop en zijn vele contacten met jongeren in Vlaanderen en het buitenland. Samen met godsdienstleerkracht Inge Verhellen bereidden de leerlingen van het vijfde en zesde jaar beroeps vragen voor de bisschop voor. Ze gingen delicate onderwerpen niet uit de weg en stelden ook vragen over het celibaat en het misbruik in de kerk. "Collega's die het moeilijk hebben met de geloftes moeten we niet veroordelen, maar proberen begrijpen", aldus Van Looy. De aanwezigheid van God voelt hij nog steeds overal. "Het goddelijke vind je in je medemens en in onverklaarbare dingen. Denk maar aan de heldendaad van de man in Parijs die een kind van een balkon redde."





(DVL)