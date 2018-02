Mogelijke aanranding in Kerkstraat 17 februari 2018

02u46 0

De politie van Wetteren en het parket van Dendermonde voeren een onderzoek naar aanleiding van een klacht wegens verkrachting in de Kerkstraat donderdagavond omstreeks 23 uur. Verschillende bewoners belden toen de 101-centrale na een hoog oplaaiende ruzie in de straat. De agenten troffen een vrouw aan die beweerde verkracht te zijn. "Momenteel verhoren we nog getuigen en worden verschillende pistes onderzocht: aanranding of ruzie met dronkenschap. We sluiten niks uit", zegt commissaris Paul De Jagher van de politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen. Wie rond 23 uur iets verdacht heeft gehoord of opgemerkt in het centrum van Wetteren, kan dit melden via pz.wlw@police.belgium.eu.





(DVL)