Mobiele camera's tegen sluikstorters

Afvalintercommunale Verko krijgt 80.000 euro subsidies van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) voor de aankoop van tien mobiele camera's voor het identificeren van sluikstorters in de regio Wetteren-Dendermonde. "Omdat de afgelopen jaren is gebleken dat onze sensibiliseringscampagnes niet voldoende zijn om zwerfvuil en sluikstorten te vermijden, willen we nu technische middelen inzetten om sluikstorters te identificeren en te sanctioneren. Enkel op die manier kunnen we deze problematiek hard aanpakken", zegt Dirk Abbeloos, voorzitter van Verko. In de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten richt Verko ook een handhavingscel op met een centraal meldpunt voor registratie van alle meldingen van sluikstorten en opvolging ervan door de politie. Betrapte daders mogen zich verwachten aan een fikse GAS-boete en de rekening voor de opruim- en verwerkingskosten. (DVL)