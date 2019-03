Miss Bean wordt Kaffee Ine Didier Verbaere

22 maart 2019

17u38 0 Wetteren Na vijf jaar wordt koffiehuis Miss Bean in de Stationsstraat in Wetteren Kaffee Ine. Ine De Buck (41) uit Laarne neemt op 8 april de zaak over van Jasmijn Speecke (30) en verandert de naam met een knipoog.

“Ik trek opnieuw op wereldreis om te werken als barista (koffie expert) in verschillende zaken in Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Amerika”, zegt Jasmijn die Miss Bean vijf jaar terug lanceerde. “Ik ben het koffie maken dus zeker nog niet beu”; lacht ze. Haar zaak stond amper één dag online over te nemen. “De laatste jaren werkte ik als zelfstandige in de HR wereld. Maar ik droom al jaren van een eigen koffie en ontbijtzaak. Toen ik zag dat Miss Bean over te nemen was, heb ik de stap gewaagd”, zegt Ine.

Aan de kaart en de leverancier, ambachtelijke koffie van Grootmoeders koffie, verandert ze niks. “Enkel de naam en de openingsuren wijzigen. Ik wil ’s morgens reeds om 7.30 uur openen voor de pendelaars en treinreizigers te verwennen met een kopje (meeneem) koffie”, zegt Ine. Op 1 april sluit Miss Bean de deuren. Eén week later opent Kaffee Ine de deuren. Dagelijks van 7.30 tot 17 uur. Behalve op dinsdag en zondag.