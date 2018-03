Minister Muyters brengt bezoek aan innoverend Recticel 29 maart 2018

Vlaams minister van Werk en Innovatie Philippe Muyters heeft gisteren bij de Wetterse schuimproducent Recticel een gloednieuwe pilootlijn geopend voor onderzoek naar recyclage van soepelschuim, dat gebruikt wordt in matrassen.





"Jaarlijks worden in België 880.000 matrassen, waarvan 400.000 in Vlaanderen, afgedankt. Tegen 2021 geldt er een terugnameplicht voor producenten en winkels. Het is een goeie zaak dat onderzocht wordt hoe we dit afval opnieuw als grondstof kunnen aanwenden", aldus minister Muyters. In haar gloednieuw labo's werken 100 onderzoekers aan oplossingen om oude matrassen te recycleren. (DVL)