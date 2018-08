Milieudienst zoekt oplossing voor kadavers 02 augustus 2018

De milieutoezichthouder en de Milieudienst van Wetteren zijn samen met een dierenhandelaar op zoek naar een oplossing voor het ophalen van kadavers op het bedrijf. Afgelopen weekend veroorzaakte een dood paard heel wat geurhinder op Volkershouw in Westrem. Het kadaver van het dier bleef er drie dagen liggen alvorens de ophaaldienst Rendac het kon ophalen. Bovendien lag het dier niet op het bedrijf van de eigenaar, maar op een weide van de man in Westrem. "Nadat het kadaver was opgehaald, bleef de geurhinder. We hebben een advies geformuleerd aan de burgemeester die besloten heeft dat de eigenaar de slecht ruikende grond moest afgraven. Dat is ondertussen ook gebeurd en de geurhinder is verdwenen", zegt commissaris Vic De Loof van de politiezone Wetteren. "De milieutoezichthouder van de gemeente zal samen met de eigenaar een definitieve oplossing zoeken voor het ophalen van de kadavers", besluit De Loof. (DVL)