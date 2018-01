Migranten blijven woning kraken 25 januari 2018

02u46 0 Wetteren Transmigranten op weg naar de parking van de E40 in Wetteren blijven binnendringen in een vluchthuis aan het station van Kwatrecht.

Burgemeester Alain Pardaen liet de leegstaande woning in verbouwing eerder al hermetisch dichttimmeren. Maar volgens getuigen en op beelden op het internet is te zien hoe Afrikaanse vluchtelingen nog steeds gebruikmaken van het gekraakte pand. De panelen tegen de achterdeur worden telkens losgewrikt. "Maandagnacht zagen we hoe 's nachts opnieuw minstens 25 Afrikanen uit de woning kwamen en richting autostrade trokken. De politie is op de hoogte gebracht, maar laat begaan. Ze zijn zelfs niet langsgeweest. Wij zijn niet gerust, want we wonen op de route die de vluchtelingen elke nacht nemen", aldus een buurtbewoner.





De politie laat niet echt begaan, want ze konden vorige week nog 27 illegalen onderscheppen. Maar 20 van hen hadden reeds een papier op zak met het bevel om het grondgebied te verlaten. Het blijft dus dweilen met de kraan open. Burgemeester Alain Pardaen blijft aandringen op politie of privé-bewaking op de snelwegparkings, maar krijgt voorlopig geen gehoor.





(DVL)