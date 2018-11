Met je smartphone genieten van muziek in het APPart Concert Didier Verbaere

10 november 2018

Genieten van een concert met je smartphone. Dat is het nieuwe concept van het concert van de Koninklijke Fanfare Volksopbeuring en de Kopernootjes uit Massemen op 16 en 17 november in CC Nova in Wetteren. “Schakel tijdens het concert je smartphone zeker niet uit. Als eerste blaasorkest in België wil Volksopbeuring haar publiek de Wolfgang-app laten gebruiken. Terwijl de muzikanten spelen vertelt Wolfgang je precies op dat moment wat je hoort in de muziek. Met Wolfgang begrijp en beleef je de muziek als nooit tevoren. Op deze manier proberen we de fanfaremuziek toegankelijker te maken voor het grote publiek”, weet Gert Vlaeminck van Volksopbeuring. Voor de gelegenheid selecteerde het orkest enkele muzikale hoogvliegers die ze speelden op het wereldkampioenschap tot Lord of the Rings. Er zijn ook werken van componisten Eric Swiggers, Kevin Houben, Philip Sparke en Johan De Meij. In het werk ‘I Shall Love but Thee’ van Jan Van der Roost neemt sopraan Sarah Peire de solo voor haar rekening. Meer info en tickets via http://www.volksopbeuring.be/2018/10/11/appart-concert/