Mensensmokkelaars met 26 transmigranten opgepakt op parking E40 24 augustus 2018

De federale politie en speciale eenheden hebben in de nacht van dinsdag op woensdag 5 mensensmokkelaars en 26 transmigranten gearresteerd op de snelwegparking langs de E40 in Wetteren. Na aanhoudende klachten, startte het parket een gerechtelijk onderzoek. "Daaruit bleek dat een bende vooral transmigranten uit Eritrea smokkelde", zegt de politie. De bendeleden, hoofdzakelijk van Afrikaanse afkomst, gebruikten de E40-autosnelwegparking van Wetteren om de transmigranten, voornamelijk uit de Brusselse regio, te smokkelen. De slachtoffers zijn zowel mannen als vrouwen en kinderen. Zelfs baby's werden gesmokkeld. De meesten van hen zijn afkomstig uit Eritrea, Soedan en Ethiopië. "In Kwatrecht maakten ze ook gebruik van een clandestien kraakpand waar de transmigranten werden ondergebracht in afwachting van de tocht naar de parking".





Dinsdagnacht werden in Wetteren vijf mensensmokkelaars gearresteerd. Er werden ook 26 transmigranten aangetroffen in vrachtwagens en in het kraakpand.





In Antwerpen en Mechelen werden nog eens 5 verdachten en 1 migrant opgepakt bij huiszoekingen. Acht transmigranten mochten van de Dienst Vreemdelingenzaken DVZ beschikken omdat ze over recente documenten beschikken. Eén vrouw wordt overgebracht naar het gesloten centrum in Brugge. De anderen kregen het bevel het grondgebied te verlaten. (DVL)