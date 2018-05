Meer dan 1.000 deelnemers aan Buurtsportproject 01 juni 2018

02u55 0

Het Buurtsportproject van de gemeente Wetteren heeft na één jaar meer dan 1.000 deelnemers aangetrokken. Vorig jaar startte de gemeente in mei met een cursus boxen voor jongeren, gespreid over twee avonden per week. "Laagdrempelig, zonder lid te worden en gratis. Per avond zijn er zo'n 15 vaste boxers en op één jaar telden we 1.000 boxbeurten", weet schepen van Sport Katrien Claus (CD&V). "Sinds het succes van het VTM programma Boxing Stars zien we ook heel wat meisjes opdagen. Het doel is om deze jongeren een zinvolle tijdsbesteding aan te bieden en hen laten doorstromen naar bestaande clubs. We willen dit project ook uitbreiden met andere sporten", besluit Claus. (DVL)