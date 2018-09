Masterclass sake brouwen 06 september 2018

Zeven sake Brouwers geven op donderdag 13 september in de kerk van Wetteren Kwatrecht een Masterclass sake brouwen in de Heilig Hart Brouwerij.





"Naast onze selectie aan natuurlijke wijnen, onze eigen gebrouwen bieren en de import van een bijzonder lekkere artisanale pastis, zijn we sinds enkele jaren ook actief bezig met junmai sake", weet Hans Dusselier van de brouwerij. Nakano BC, Akishika Shuzo, Kinoshita Shuzo, Umetsu Shuzo, Chikumanishiki Shuzo, Mukai Shuzo en Mii no Kotobuki leggen aan de hand van verschillende sakes hun pure manier van werken uit. De tolk voorziet de vertalingen, uw smaakpapillen zorgen voor de rest. Er zijn twee sessies voorzien om 15 en om 20 uur. Inschrijven via www.desolari.be. (DVL)