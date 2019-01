Massemen viert duizendste verjaardag Nieuwe vlag en tientallen activiteiten Didier Verbaere

07 januari 2019



Massemen, deelgemeente van Wetteren, viert een heel jaar lang haar 1000ste verjaardag. De eerste geschreven vermelding van het dorp dateert van 1019 in oude documenten van de Sint-Baafs abdij van Gent. Samen met 25 verenigingen en heel wat inwoners is een waaier aan activiteiten op poten gezet.

Massemen, of Massemine, moet in de praktijk al heel wat langer bestaan. Zo waren er in de 9de tot 5de eeuw voor Christus reeds tekenen van een nederzetting in de buurt. En bij opgravingen in 1957 werd in Massemen een urnenveld gevonden van de Kelten uit 400 voor Christus. Maar de bloeiperiode kwam er onder het bewind van De Heeren van Massemen (1140 - 1789) met invloedrijke families zoals Van Massemen, De Jauce, De Gand Villain, ‘d Arenberg en De Merode. “Massemen werd toen zelfs een Prinsdom en had ook een kasteel of een versterkte hoeve. Het huidige Prinsenhof, een woonwijk achter de kerk, verwijst naar die geschiedenis”, weet de organisatie.

Om de verjaardag te vieren werd een nieuw logo en een vlag ontworpen. Een grote M verwijst naar het Romeinse getal duizend. De M is omringd door een lauwerkrans met lindebladeren. Die zijn dan weer het symbool van de eeuwenoude linde op het Dorpsplein. De vlag werd zondag tijdens de nieuwjaarsreceptie onthuld op het Dorpsplein van Massemen. André Plehiers (99) kreeg de eer om het lint van het feestjaar door te knippen terwijl de eerste vlaggen van de oude bibliotheek werden neergelaten. André wordt 100 jaar op 17 november.

Een eerste grote afspraak in het feestjaar is de Nacht van de Geschiedenis van het Davidsfonds op 19 maart. Dan wordt de hele geschiedenis van ‘Masmine' uit de doeken gedaan in de Sint-Martinuskerk. Er wordt ook een expositie voorzien en er is een apotheose op 31 maart met de ‘Vlaemsche Massemsche kermesse' op de Vrije basisschool. Ook Erfgoeddag op 28 april staat in het teken van de verjaardag en een nieuwe fietsroute, een Martinuswandeling, de Vlaamse Molendag en een lokale ambachtenmarkt.

Het feestweekend vindt plaats van 28 tot 30 juni. Dan wordt een historisch kamp met Tempeliers gebouwd rond de kerk, is er openluchtfuif van de Scouts en KVVE Massemen, petanque en voetbaltornooi, een 1000-en-één avondconcert, de 1000 van Massemen van WTC Lambroek, eetfestijn en de doop van de Reuzen van Massemen door THOG (Tot Heil onzer Gebuurte) en KFOV. Er is ook een nieuwe Pelgrimstocht uitgestippeld in het teken van Sint-Martinus.

De hele zomer lang kan je deelnemen aan een familiezoektocht van het Davidsfonds en er is een nostalgische Big Jump in de Molenbeek. Septemberkermis wordt verzorgd door Café René met een knipoog naar Massemen tijdens de oorlog. En in het najaar volgend toneel, Open Monumentendag, en een viering rond 1000 jaar parochie Massemen. De intrede van Sint Maarten op 11 november gaat gepaard met een Sint-Maartensvuur en het slotweekend is voorzien tijdens de Kerstmarkt op 7 en 8 december. De nieuwe vlag is te koop bij de organisatie en de toeristische dienst van de gemeente. En alles staat keurig op de nieuwe website www.1000jaarmassemen.be.