Marktdreef en Rode Heuvel worden voetgangersgebied 02 maart 2018

De Marktdreef en het nieuwe plein Rode Heuvel achter de Sint-Gertrudiskerk in Wetteren worden voetgangersgebied. Al het gemotoriseerd verkeer, met uitzondering van hulpdiensten en vuilnisophaling, is er verboden en er wordt een parkeerverbod ingevoerd. Laden en lossen zal ook enkel kunnen tussen 18 en 22 uur. Bij leveringen van meubels of verhuizing van bewoners zal er een uitzondering op die uren kunnen aangevraagd worden. Op Rode Heuvel kan dat enkel met een doorgangsbewijs. (DVL)