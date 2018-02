Marktbezoekers moeten uitkijken waar ze lopen 28 februari 2018

Bezoekers van de wekelijkse donderdagmarkt worden aangemaand om uit te kijken waar ze lopen. De gemeente wijst alle verantwoordelijkheid af als je valt over losliggende kabels van de marktkramers.





Op donderdag 15 februari kwam een oudere vrouw zwaar ten val toen ze bleef haken in twee dunne stroomkabels ter hoogte van de bibliotheek. Groen&Co en sp.a zetten de gevaarlijke situatie op de agenda van de gemeenteraad. Dat deden ze ook al enkele jaren geleden. "Samen met de marktverantwoordelijke werd dit probleem toen bekeken, maar de kabels in goten leggen is soms nog gevaarlijker omdat de goten dikker zijn dan de kabels. We vragen dan ook aan de bezoekers om oplettend te zijn. We kunnen geen markt organiseren zonder stroom voor de handelaars en de laatste jaren zijn er ook geen incidenten geweest. Dat wil dus zeggen dat onze markt goed georganiseerd is", wijst schepen Herman De Wulf (Open Vld) de verantwoordelijkheid af. "Dat geldt trouwens niet alleen voor de wekelijkse markt. Overal op het openbare domein zijn obstakels zoals rioolputjes, boordstenen en straatmeubilair. Daar moet je ook niet over vallen". (DVL)