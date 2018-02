Mariagaard recycleert elektronisch materiaal 03 februari 2018

03u10 0 Wetteren De eerste graad van Mariagaard in Wetteren zamelde de jongste weken al ruim 500 kilo aan oude computers en zo'n 300 kilo aan kabels en huishoudapparaten in voor een project rond recyclage op de school.

In de lessen komt de noodzaak voor recyclage en respect voor de natuur aan bod. De leerlingen van de eerste graad van Mariagaard ontpopten zich ondertussen ook al tot echte recyclagejagers.





Voor het project gingen hiervoor een samenwerking aan met het bedrijf Sims recycling solutions die de oude goederen opkoopt voor hergebruik. "Alle kapot elektronisch materiaal dat kan gesorteerd en gerecycleerd worden. Iedereen heeft wel ergens achteraan in een kast een kapotte adapter liggen, of een oude laptop die al jaren ligt te bestoffen. In ruil voor elke kilo goed gesorteerd materiaal krijgen de leerlingen van Sims recycling een kleine vergoeding. Op het einde van het project mogen ze dan samen beslissen waar ze het ingezamelde budget aan willen besteden. We hopen zo'n 500 tot 800 euro op te strijken waarmee we wat leuk kunnen doen", legt Thomas Declercq van het schoolproject uit. Oude laptops en pc's, randapparatuur en computeronderdelen zoals toetsenborden, muizen en datadragers of oude gsm's, kabels en kleine elektrische apparaten zijn welkom en worden in grote verzamelbakken gesorteerd. "Leuk is dat ook enkele bedrijven ondertussen mee op de kar sprongen en hun ons oude apparatuur brengen. Ook particulieren zijn welkom met hun spullen. Het bespaart je een rit naar het containerpark en helpt ons project", besluit Thomas. Alles wordt verzameld in de inkomhal van campus 2 van de school aan de Oosterzelesteenweg. (DVL)