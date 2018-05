Mariagaard drinkt water uit herbruikbare flessen 03 mei 2018

Het instituut Mariagaard uit Wetteren spoort in deze 'Maand zonder plastic' al zijn leerlingen aan om enkel nog water uit herbruikbare flessen te drinken.





"We consumeren allemaal te veel weggooiplastic en daar willen we vandaag iets aan doen. Drinkflessen van Dopper passen helemaal binnen een duurzaam idee. Wegwerpflesjes zijn niet meer nodig en dat scheelt een hoop plastic afval. De unieke vormgeving, ontworpen door van Rinke van Remortel, maakt dat de Dopper makkelijk schoon te houden is. Je kan hem afwassen met de hand, maar ook in de vaatwasser steken. De flessen gaan hierdoor jarenlang mee", aldus de directie. "Ook vormt de dop van de Dopper fles omgekeerd een bekertje, zo wordt kraanwater letterlijk op een voetstuk geplaatst. De Dopper wordt klimaatneutraal geproduceerd en kan volledig gerecycleerd worden", besluit de directie van Mariagaard. (DVL)





