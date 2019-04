Maria Vanden Steen viert 100ste verjaardag in Wetteren Didier Verbaere

08 april 2019

13u01 0 Wetteren Maria Vanden Steen vierde in Wetteren haar 100ste verjaardag. Ze zag het levenslicht op 1 april 1919 in het boomkwekerij gezin van Frederik en Maria in de wijk Boskant. Moeder Maria baat er een café uit tot het wordt onteigend. Ze zal daarna het Hotel Winterhof bouwen. Dat wordt vandaag nog steeds uitgebaat door de zoon van een zus van moeder Maria. De eeuwelinge huwde in 1945 met haar man Alfred, een slagerszoon uit Serskamp.

Samen nemen ze in 1957 een beenhouwerij in de Collegiebaan in Wetteren over. Maria verzorgt de winkel en doet de boekhouding. Tijd voor hobby’s is er nooit geweest. Beenhouwerij Corthals is altijd open. Maria is altijd te vinden in haar beenhouwerij. Na het overlijden van haar man in 1986 zet ze alleen de beenhouwerij verder. Het is hard en moeilijk en zoon Freddy komt haar na enkele jaren bijstaan maar in 1992 besluit Maria te stoppen met de beenhouwerij.

De eeuwelinge en haar man kregen vijf kinderen : Camiel, Freddy, Etienne, Laurent en Eric(+). Die zegenden haar met kleinkinderen Hansie, David, Petra, Franky en Stefan en achterkleinkinderen Fien, Eline, Andreas, Jasper, Annelies, Alexander en Elias.

Haar geheim voor een lang en gezond leven? “Uzelf goed bezighouden”, zeg ze. Tot haar 98ste verzorgt ze de boekhouding van de zaken van haar zoons. Altijd met haar geest bezig zijn, houdt haar actief en jong. Ze was ook een tijdje lid van Okra Wetteren. Ze geniet van haar oude dag, kijkt films op de Franse televisie en amuseert zich op haar tablet. De kinderen zorgen voor de boodschappen en maken eten. Maar haar was doet ze nog steeds liever zelf.