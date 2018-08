Man vindt huis onbewoonbaar terug bij thuiskomst 20 augustus 2018

Een schouw viel donderdagavond tijdens een zwaar onweer door het dak van een huis op Aardeken 15 in Wetteren. De schade werd pas vrijdagavond ontdekt, bij thuiskomst van de bewoner. De brandweer kwam ter plaatse om het dak af te dekken met zeilen en verklaarde de woning onbewoonbaar. De bewoner, een alleenstaande vader, krijgt tijdelijk elders onderdak.





Donderdagavond raasde een zwaar onweer boven Wetteren. De schouw van het huis helde volgens de buren al een hele tijd gevaarlijk over.





"Na werken aan een muur bij de buren, verloor de schouw ook daar haar steun. Een zware rukwind bezegelde het lot van de schouw. Ze denderde naar beneden op het platte dak. De schade is behoorlijk, want in de woning kwam ook het plafond naar beneden", klinkt het bij de brandweer van Wetteren.





De verhuurder van de woning, het Sociaal Verhuur Kantoor, gaat op zoek naar een nieuwe woning voor de man. (DVL)