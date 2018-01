Man overleden op Koningin Astridlaan 02u36 1

Op de Koningin Astridlaan in Wetteren is een 82-jarige man gisterochtend overleden na een hartstilstand.





De slager met rust wilde omstreeks 9.30 uur met zijn vrouw vertrekken naar de winkel toen hij onwel werd in zijn geparkeerde auto. Ambulanciers en dokters van 100 en MUG probeerden de man nog geruime tijd te reanimeren, maar hij overleed ter plaatse. De brandweer en politie sloten één rijstrook af tijdens de interventie en leidden het verkeer over één rijstrook en via de Hovenierstraat. (DVL)