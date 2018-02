Man die fietser opzettelijk aanreed wilde hem niet dood 20 februari 2018

Voor de Dendermondse rechter moest Yves V.D. (33) uit Wetteren zich verantwoorden wegens poging doodslag. Hij riskeert twee jaar cel omdat hij opzettelijk fietser Bart D. aanreed op 10 maart 2015 in Wetteren. "Een getuige is duidelijk", zegt de openbaar aanklager. "V.D. kwam met gierende banden aangereden en reed tot twee keer toe achter- en vooruit om het slachtoffer aan te rijden." D. hield er een dubbele open beenbreuk, een gebroken onderkaak en een gewonde vinger aan over. Een eerdere discussie op de parking, waar fietser D. zich mee gemoeid had, zou aanleiding geweest zijn. V.D. was onder invloed van amfetamines. Zijn advocaat probeerde er de rechter van te overtuigen dat zijn cliënt het slachtoffer niet dood wilde. Hij vroeg een herkwalificatie naar opzettelijke slagen en verwondingen. "V.D. is zelf gestopt met de aanval toen hij zag hoe zwaar gewond D. was", klinkt het. Zelf bleef V.D. erbij dat het 'per ongeluk' was. Volgens zijn advocaat is de man van de drugs af. Vonnis op 19 maart. (DND)