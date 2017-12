Man belandt in koud water Schelde 02u31 0

In Wetteren is een man dinsdagnamiddag rond 15 uur in de Schelde gesprongen. Vermoedelijk ging het om een wanhoopsdaad of een schreeuw om aandacht. Al bracht het ijskoude water hem snel weer op andere gedachten. Hij kon op eigen houtje de oever opnieuw bereiken waar hij ondertussen werd opgewacht door de hulpdiensten. Hij werd overgebracht naar het UZ in Gent. Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen met de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of via www. zelfmoord1813.be. (DVL)