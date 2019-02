Man aangehouden die 16-jarig meisje benaderde in Wetteren, hij vroeg haar te helpen zoeken naar katje in bos Didier Verbaere

06 februari 2019

11u30 2 Wetteren De politie van Wetteren onderzoekt een mogelijke poging tot ontvoering van een 16-jarig meisje aan een bushalte op de Dendermondsesteenweg. Eén verdachte, een man van 28 uit Buggenhout, is vandaag aangehouden door de onderzoeksrechter voor de benadering van een minderjarige. Hij stond met zijn wagen even verderop verdekt opgesteld op een landwegel.

Het meisjes van 16 neemt elke dag de bus naar school aan de halte op de Dendermondsesteenweg in het gehucht Jabeke richting Wichelen. Normaal doet ze dat alleen, maar afgelopen vrijdag was ook haar oudere zus erbij. Een man sprak het duo aan en vroeg hen om mee te helpen zoeken naar een katje in het bos. De meisjes weigerden en de man bleef de hele tijd bij hen staan tot de bus arriveerde. Nadien stapte hij in een blauwe wagen die even verderop op een landwegel naar een villaatje stond geparkeerd. De meisjes vertelden ’s avonds het verhaal aan hun moeder. Die stapte naar de politie, die de zaak meteen ernstig nam.

Maandag wandelde het meisje opnieuw op het gebruikelijke uur naar de bushalte. De politie had zich verdekt opgesteld om de situatie nauwlettend in de gaten te houden. De man in de blauwe wagen was er opnieuw en werd meteen opgepakt voor ondervraging. Volgens de familie van het meisje is er ook bezwarend materiaal in een rugzak aangetroffen. De politie bevestigde de arrestatie maar wil niks kwijt over het onderzoek. De man is intussen voor de onderzoeksrechter verschenen en aangehouden voor de benadering van een minderjarige.

De familie waarschuwt ondertussen om nooit met onbekenden mee te gaan of te rijden.