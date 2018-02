Man (45) zwaargewond aan arm bij arbeidsongeval 02 februari 2018

02u35 0 Wetteren Op het industriepark van Kwatrecht is een 45-jarige man uit Zwevegem gisteren omstreeks 11.45 uur met zijn arm gekneld geraakt tussen de kabels van een winch op het laadplatform van een vrachtwagen. Het ongeval gebeurde in het bedrijf Schoonacker Industriële Verhuis.

De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse om de man uit zijn benarde positie te bevrijden. Dat lukte omstreeks 12.35 uur door de kabels van de winch te ontspannen. De man werd met zware verwondingen aan de arm overgbebracht naar het UZ in Gent voor een spoedoperatie.





Vorkheflift

"Zijn toestand is vrij ernstig; de man kan zijn arm verliezen", wist brandweerofficier Romain Van Bever. Hoe het ongeluk gebeurde, is niet zeker. "De arbeider wou een vorkheflift op de vrachtwagen takelen. "Bij het afrollen van de kabel op de katrol liep het fout. Of het gaat om een een technish defect of een menselijke fout zal verder onderzoek moeten uitwijzen."





De zaakvoerder van het bedrijf wou geen commentaar kwijt over het ongeval. Over de gezondheidstoestand van het slachtoffer is verder niks geweten. (DVL)