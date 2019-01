Mama en papa op reis? Jonge bestuurder ‘test’ twee weken na behalen rijbewijs Mercedes van ouders en knalt twee huizen binnen Didier Verbaere

01 januari 2019

23u04 190 Wetteren Een zware Mercedes E220 reed dinsdagavond omstreeks 21 uur binnen in twee rijwoningen op de Neerstraat in Wetteren. De chauffeur verloor de controle in de bocht van de Noordlaan naar de verbindingsweg richting Gentsesteenweg.

Hij ramde enkele paaltjes, dwarste een groenperk en knalde tegen de gevels van de woningen. De chauffeur en een passagier raakten daarbij gewond.

De woningen op de Neerstraat staan momenteel allemaal onbewoond. Ze werden gekocht door de gemeente die er een sociaal woonproject wil realiseren. Alle woningen behalve die van Sander Van Hecke waar de wagen binnenreed. “Sander was gelukkig bij ons thuis om Nieuwjaar te wensen. Anders had hij in de zetel de gevel in zijn nek gekregen”, reageert zijn zus op de plaats van de feiten.

De Mercedes moet met een aanzienlijke snelheid hebben gereden want de zware auto is rijp voor het schroot. De brandweer van Wetteren kwam ter plaatse om de gevel te stutten en e woning dicht te timmeren. Ze hielpen de onfortuinlijke bewoner ook om wat spullen en huisdieren buiten te halen.

De jongeman zou binnen veertien dagen verhuizen want ook hij had zijn woning aan de gemeente verkocht. Het compromis is reeds getekend. “Hij kan bij familie terecht”, aldus de zus van Sander. De chauffeur van de wagen had nog maar sinds 14 december zijn rijbewijs gehaald. Zijn familie is op reis naar Turkije en hij wilde de bolide van papa wel eens testen. Zijn rijbewijs wordt voor 15 dagen ingetrokken.