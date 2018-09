Maanden vertraging en plots open NIEUWE FIETSERS- EN VOETGANGERSBRUG IN STILTE GEOPEND DIDIER VERBAERE

01 september 2018

02u32 0 Wetteren De nieuwe fietsers- en voetgangersbrug over de Schelde in Wetteren werd gisteren in de late namiddag in alle stilte geopend. De bouw van de nieuwe brug, goed voor ruim 5 miljoen euro, liep maanden vertraging op. De oude brug wordt nog deze maand afgebroken.

De nieuwe fiets- en voetgangersbrug moest het paradepaardje worden van het stadsvernieuwingsproject Wetteren aan de Schelde achter de Sint-Gertrudiskerk. De nieuwe brug vormt de verbinding van linkeroever naar het centrum van de gemeente. Met zijn pyloon en stalen kabels vormt de tuibrug een nieuwe skyline.





De bouw verliep evenwel minder elegant. Zo moest een deel van de 170 meter lange aanloophelling begin februari worden afgebroken omdat de aannemer een fout had gemaakt bij het gieten van de betonnen bekisting. Die bleek vol luchtgaten te zitten en was niet volgens de norm. Dat gaf maanden vertraging en de opening werd uitgesteld tot na de zomer. Ook de afwerking verliep mank.





"De eigenlijke brug lag al een tijdje op haar plaats, maar de aanloophelling, de trap en de brugleuningen moesten nog worden afgewerkt. De onderdelen van de nieuwe tuibrug werden al in september 2017 aangeleverd over het water en op hun plaats gelegd. Maar voor de brug in gebruik kon worden genomen, dienden er nog heel wat werken te gebeuren. De tuien van de stalen Scheldebrug dienden nog op de juiste spanning te worden gebracht en het pleintje ter hoogte van Kapellendries, moest nog aangelegd worden. Bovendien moesten de tijdelijke brugleuningen vervangen worden door definitieve exemplaren, werd een brugbekleding aangebracht, en ook een aansluitingstrap gebouwd ter hoogte van de pyloon. Gelijklopend werd ook de Tragelweg volledig vernieuwd", klonk het bij bouwheer De Vlaamse Waterweg.





Testritjes

Afgelopen week werd dan triomfantelijk aangekondigd dat de brug op zaterdag 1 september open zou gaan. Maar in alle stilte werd een deel van de werf gisteren opgeruimd en de brug opengesteld. In een mum van tijd deed het nieuws de ronde en heel wat Wetteraars kwamen een testritje uitvoeren. "Een grote aanwinst voor de gemeente. We mogen er best fier op zijn", klonk het. "En minder steil dan ik dacht", weet een andere gebruiker. Kortom, de reacties zijn positief.





In de tweede helft van september wordt de oude passerelle afgebroken en kan het pleintje aan Kapellendries worden afgewerkt. In een latere fase komt een groene promenade in het verlengde van de aanloophelling richting Gent. Die promenade zal doorlopen tot aan de wegbrug (N407), vlak buiten het centrum van Wetteren. Pas dan volgt de officiële opening.