Maak kennis met Marni: een Vlaamse kaketoe met 16.700 volgers op Instagram Papegaai houdt van douchen en reizen en bereikt stilaan puberjaren Didier Verbaere en Sabine Van Damme

11 januari 2019

14u23 0 Wetteren Flip uit Jommeke is niet langer de populairste papegaai, maar wel Marni uit Wetteren. De witte kaketoe heeft liefst 16.700 volgers op Instagram. Onder de douche en de haardroger, pasta etend, op reis naar Zwitserland: baasje Grietje Vermoortele post sinds 2016 het dagdagelijkse leven van Marni.

Marni woont sinds drie jaar bij Grietje (33) en haar vriend in Wetteren, waar hij wordt gekoesterd en vertroeteld als een baby. “Dat is ons kindje hé”, lacht Griet, consultant in een design- en innovatiestudio in Gent. Beroepshalve is ze dus vaak met sociale media, en dus ook Instagram, bezig.

“Mijn grootouders hadden een grijze roodstaartpapegaai en mijn ouders een Amazonepapegaai. Ik ben dus als kind opgegroeid tussen de papegaaien en wou er dolgraag zelf eentje. Het zijn zeer aanhankelijke en intelligente dieren. Weliswaar met een eigen willetje”, lacht Grietje.

Papegaaitaal

Marni kroop op 18 januari 2016 uit zijn ei in het Nederlandse Horn en verhuisde als ‘baby’ naar Wetteren. “Online vind je heel wat communities en families van papegaaienbaasjes. Daar worden heel wat nuttige tips uitgewisseld. Er zijn ook heel wat Instagrampagina’s over kaketoe’s en papegaaien terug te vinden. Vrij snel had de pagina van Marni enkele duizenden volgers en dat is blijven groeien”, zegt Grietje.

“Vooral de filmpjes zijn razend populair met soms duizenden hits en views. Marni is heel aanhankelijk en heeft heel veel aandacht nodig. Telkens wanneer ik thuis ben, zit bij hij ons in de woonkamer en zijn we met hem bezig. Hij gaat ook wekelijks wel drie keer onder de douche en houdt van de lauwwarme wind van de haardroger nadien. En wanneer ik zijn nagels moet vijlen, steekt hij steeds zijn poot omhoog. Hij is ook verlekkerd op rijst en pasta. Dat zijn echt grappige filmpjes die massaal gedeeld worden. Het is een echte speelvogel die de boel soms bijeen krijst. En hij ontwikkelt een eigen papegaaitaaltje. Niet te verstaan maar wel keileuk”, verklaart Grietje de populariteit van de account.

De teller staat vandaag op 16.700 volgers wereldwijd. Ook bedrijven hebben de papegaai al opgemerkt en laten figureren in reclamefilmpjes. “Marni was al te zien op foto's en in filmpjes voor laminaat van Quick Step en Consentino-keukenwerkbladen. Maar bekende hondjes en katten blijven voorlopig de enige huisdieren met een echte reclamemarktwaarde”, zegt Grietje.

Puberjaren

Goed nieuws voor de duizenden volgers is dat de Instagram-account niet snel zal opdrogen. “Een papegaai kan makkelijk tachtig jaar oud worden. Er eentje in huis halen, is dus een levenslang engagement. Je moet dagelijks toch wel enkele uren aandacht kunnen geven, en dan heb ik het nog niet over al het poetswerk.” Maar het levert leuke filmpjes en beelden op. “Als we op weekend of op reis gaan, gaat Marni ook mee. Onlangs nam ik hem zelfs mee op de trein naar Zwitserland. Mensen kwamen spontaan vragen om selfies met hem te maken en dat vindt hij allemaal prima. Hij geniet wel van die aandacht. We willen ook graag kinderen, maar met Marni hebben we er nu al eentje. Hij is nu drie jaar en komt stilaan in zijn puberjaren. Alles wat hij te pakken krijgt, bijt hij kapot. Ik ga zelfs speciaal spullen halen in de kringwinkel die hij kapot mag bijten. Hij is enorm lief, maar hij is ook een echte rebel. Ook dat verklaart zijn populariteit op internet”, besluit Grietje.

Je kan Marni uiteraard ook zelf volgen via zijn account op Instagram.