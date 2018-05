Luc De Vreese nieuwe kandidaat op de CD&V-lijst 14 mei 2018

02u31 0

Luc De Vreese, de schoonbroer van ereburgemeester Marc Gybels, krijgt een plaats op de CD&V-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen.





De Vreese was sinds jaar en dag voortrekker van het campagneteam van de vorige burgemeester van Wetteren. Sinds zijn pensioen als landbouwkundig ingenieur wil De Vreese zich nu ook politiek engageren met de focus op beheersing van de open ruimte met aandacht voor een sterk land- en tuinbouwbeleid en op de leefbaarheid van woonkernen.





"Voldoende ontmoetingsruimte in de woonwijken van de gemeente en aandacht voor kansarmen moeten zorgen voor een welwillende samenleving waar geborgenheid en veiligheid belangrijk zijn", vindt De Vreese.





Voorzitter feestcomité parochie

Luc De Vreese is reeds 41 jaar gehuwd met Bea De Schrijver, is vader van Bert en Lotte en grootvader van Jensen, Lars en Loren. Hij is ook voorzitter van het feestcomité van de parochie en secretaris van de vzw Parochiale Werken Overschelde. Verder acteert en regisseert hij in de toneelvereniging ToOver van Overschelde. (DVL)