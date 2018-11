Lopen, cultuur, eten en drinken voor Warmste week in Wetteren Didier Verbaere

12 november 2018

15u33 0 Wetteren De gemeentelijke diensten van Wetteren zetten hun schouders onder zes acties voor vier goeie doelen naar aanleiding van de Warmste Week, de solidariteitsactie van Studio Brussel. Je kan in Wetteren lopen, luisteren, eten en drinken en cultuur beleven ten voordele van lokale initiatieven.

De diensten Cultuur en Sport, de vriendenvereniging van het personeel, Cultuurcafé Nova, de Wetterse scholen en toneelgezelschap Vrank & Vrij voeren samen campagne om zoveel mogelijk geld in te zamelen. Heel wat OCMW- en gemeentepersoneelsleden lopen tijdens de Warmathon op 22 december aan de Blaarmeersen in Gent. Ze verkopen ook kerstmutsen op de kerstmarkt in Wetteren tijdens het weekend van 15 en 16 december.

In de tijdelijke bibliotheek op de Gentsesteenweg worden opnieuw afgedankte dvd’s verkocht aan 1 euro per stuk. Je kan er je oude exemplaren ook schenken voor verkoop tot 1 december. De actie loopt zolang de voorraad strekt. De opbrengst gaat naar Wablieft, het centrum voor duidelijke taal. De bib koopt nadien ook de Wablieft-boeken en -cd’s.

Theater en schooltrail

Theaterliefhebbers zijn welkom op een extra en éénmalige voorstelling van de monoloog Nora van Tom Schockaert en Vrank & Vrij in CC Nova op 20 december. De opbrengst gaat naar Villa Omaar, een groeiplek voor jongeren die het moeilijk hebben. Ook Tom en Petra van het Cultuurcafé schenken de opbrengst van de drankverkoop die avond aan de vzw.

De secundaire scholen en de Sportdienst organiseren op 22 november om 13 uur een schooltrail en cityrun voor alle schoolgaande jeugd. Op een omloop van 2 kilometer langs het Sint-Gertrudis College en het Sint-Jozefinstituut en over Rode Heuvel worden kilometers afgemaald ten voordele van Bednet, thuisonderwijs voor zieke leerlingen. De leerlingen lopen onder meer door de kapel van Sint-Jozef en de studiezaal van Gertrudis. Meteen na schooltijd wordt op de koer van Gertrudis een foodfestival gehouden. Alle info, tickets en inschrijvingen op www.wetteren.be.