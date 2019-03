Lieven Blancquaert op Dag van de Zorg in Sint Lodewijk Didier Verbaere

15 maart 2019

18u59

Op de Dag van de Zorg op zondag 17 maart stellen fotografe Lieve Blancquaert, de leerlingen en bewoners van het Multifunctioneel Centrum Sint Lodewijk in Wetteren vol trots hun fotoproject ‘150 jaar in beweging’ voor.

De kunstwerken komen uitstekend tot hun recht in de kapel van Sint-Lodewijk. “Het opzet is drieledig. Eerst en vooral is het een ode aan onze organisatie. Zoals de naam van de expositie doet vermoeden, bestaat Sint-Lodewijk 150 jaar. Lieve koos 40 beelden uit het historisch archief en bezorgde deze een tweede leven. Daarnaast stonden 16 van onze cliënten model. Ook deze beelden ontdek je voor het eerst op Dag van de Zorg. Tot slot kregen al onze cliënten in september 2018 een wegwerpcamera toegestoken, samen met de opdracht om hun dromen op beeld vast te leggen. De leukste resultaten kregen ook een plekje in het huis van God”, zegt Eline Huttener van Sint-Lodewijk.

Daarnaast ka je doorlopend tusen 10 en 18 uur kennis maken met het aanbod aan onderwijs, ondersteuning en zorg voor mensen met een motorische beperking. Er zijn rondleidingen, een kermis, een rolstoelparcours, je kan de Tovertafel komen uitproberen, langs de wall of fame kuieren, koken met een beperking, hulpmiddelen uitproberen en de bouwplannen van het hoofdgebouw bezichtigen. En dit op de camps aan de Kwatrechtsteenweg 168 in Wetteren.