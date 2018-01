Lidl ontruimd na opwarmen eten in microgolfoven 02u37 0 Foto Didier Verbaere De geëvacueerde klanten wachten buiten op de parking.

Supermarkt Lidl op de Gentsesteenweg in Wetteren werd gisterenvoormiddag om 10.45 uur ontruimd na een brandalarm. Het alarm ging af toen eten opgewarmd werd in een microgolfoven in de personeelsruimte van de winkel. Alle klanten dienden meteen hun winkelkar achter te laten en werden samen met het personeel geëvacueerd. De brandweer van Wetteren snelde massaal ter plaatse. "Vermoedelijk is rook ontsnapt uit de microgolfoven. Dat toestel stond onder het branddetectie-alarm dat meteen in werking trad", zegt Romain Van Bever, officier bij de Wetterse brandweer. Na een halfuur kon de supermarkt weer open en winkelden de klanten verder. (DVL)