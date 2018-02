Lichtgewonden in verkeer 15 februari 2018

In de Vaartstraat in Laarne kwam een fietser maandag om 16.40 uur ten val door een loslopende hond. De onfortuinlijke tweewieler werd met lichte verwondingen naar het UZ overgebracht. En bij een verkeersongeval ter hoogte van wegenwerken op de Kalkensteeweg in Wetteren raakte dinsdagochtend een chauffeur gewond. (DVL)