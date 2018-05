Lichtgewond bij ongeval met vluchtmisdrijf aan 't Strop 19 mei 2018

02u35 1

Aan het kruispunt 't Strop in Massemen is gisteren om 16.30 uur een zwaar verkeersongeval met vluchtmisdrijf gebeurd. Een jonge bestuurder in een Renault Clio VT reed er op het kruispunt van de Brusselsesteenweg en Massemsesteenweg frontaal in op een Golf. Deze was eerst door een rood licht gereden en maakte rechtsomkeer op het kruispunt. Het slachtoffer bolde nog enkele tientallen meters verder richting Wetteren en kwam tot stilstand. Zijn wagen is rijp voor de sloop. "Plots zag ik die wagen voor me opduiken. Ontwijken was onmogelijk. Voor ik besefte wat er gebeurd was, was de andere wagen er vandoor", vertelt het slachtoffer dat pijn in de borst had door de ontploffing van beide airbags.





Rood

"De Golf maakte een raar manoeuvre. Hij reed duidelijk door het rode licht, slalomde tussen twee wagens en maakte plots een bocht van 180 graden opnieuw in de richting van Aalst. In zijn wagen lag drank. Een andere getuige die zijn sleutels wou nemen, kreeg een stamp. Daarop reed de man met zijn gehavende wagen en platte achterband weg", vertelt een getuige.





De politie zette na aankomst de achtervolging in, maar kon de vluchtende chauffeur niet onderscheppen. De aangereden chauffeur raakte lichtgewond en kon op eigen houtje naar huis. De brandweer kwam de brokken opruimen. (DVL)