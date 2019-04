Lezing De Rechtvaardige Rechters in Prullenbos Didier Verbaere

09 april 2019

11u13 0 Wetteren In de nacht van 10 op 11 april 1934 werd het paneel van de Rechtvaardige Rechters ontvreemd uit de Gentse Sint-Baafskathedraal. De mysterieuze diefstal wordt sinds jaar en dag aan de gemeente Wetteren en de vermoedelijke dief Arsène Goedertier gelinkt.

Wetenschapper Filip Van Beurden is reeds lange tijd gefascineerd door het verdwenen paneel en geeft op zaterdag 13 april een lezing over de diefstal in het Prullenbos.

De lezing bestaat uit twee delen. In het eerste deel neemt Filip je mee op een boeiende reis doorheen de geschiedenis en de kunsthistorische waarde van het Lam Gods. In het tweede komen alle mogelijke invalshoeken en gangbare verhalen van de verdwijning van “De Rechtvaardige Rechters” aan bod. Aanvang om 20 uur in Het Prullenbos aan de Groenstraatin Wetteren. Schrijf tijdig in via info@prullenbos.be.