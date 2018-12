Leraars Scheppers winnen jackpot 500 euro Didier Verbaere

21 december 2018

Tijdens de middagpauze spelen Pieter en zijn collega’s van de middelbare school Scheppers instituut in Wetteren altijd mee met Qwistet, de live online videoquiz van Q. Zij hebben nu als enige groep alle meerkeuzevragen juist en wonnen zo als eerste de volledige pot van 500 euro. Qmusic-dj én Qwistet-host Vincent Fierens vond er niets beter op dan het bedrag persoonlijk aan Pieter te overhandigen. En dat allemaal in vijf centen. “Ik had andere coupures verwacht”, lachte Pieter toen hij de zakken met rosse centen zag.

Qwistet is een live online videoquiz waar heel Vlaanderen gratis aan kan meedoen via de Q-app. Het concept is simpel: host en Qmusic-dj Vincent Fierens heeft elke werkdag een prijzenpot van 500 euro en vuurt telkens 10 meerkeuzevragen af op de spelers. Het prijzengeld wordt verdeeld onder de quizzers die alle 10 vragen van de dag juist hebben. Iedereen die zijn kans wil wagen, kan elke werkdag om 12.30 inloggen in de Q-app op een smartphone, Vincent live bezig zien en zijn vragen beantwoorden.