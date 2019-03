Leon en Lucienne zijn gouden paar Didier Verbaere

11 maart 2019

16u42 0 Wetteren In de trouwzaal van het oude gemeentehuis van Wetteren werden Leon Haustraete (76) en Lucienne De Troeyer (75) in de bloemen gezet voor hun vijftigste huwelijksverjaardag. Het koppel huwde op 7 maart 1969.

Leon is afkomstig uit Oordegem waar zijn vader Joseph een spaarkas en verzekeringskantoor had. Hijzelf zal later in zijn voetsporen treden. Hij volgt studies handelswetenschappen en gaat dan werken in het kantoor van zijn vader. Leon volgt ondertussen nog jaren cursussen en avondschool boekhouding en verzekeringen en opent na zijn huwelijk een kantoor in Wetteren.

Lucienne is een rasechte Wetterse. Geboren en getogen op ‘Den Dries’ en in de Hoenderstraat waar ze vandaag nog steeds woont met Leon. In de avondschool talen leert ze Rosa Haustraete kennen, de zus van Leon. Ze leert de broer kennen op een kerstfeestje in ’t Kelderken en de vonk slaat over. Jarenlang werken ze samen aan de zaak. Eerst thuis, later op de Florimond Leirrenstraat.

Ook zoon Filip werkt mee in de zaak en neemt in 2007 het kantoor over. Zijn zus An werkt al jarenlang op de dienst bevolking van de gemeente. Het gouden koppel is ondertussen gezegend met twee achterkleinkinderen Eline en Matthias. Vandaag genieten ze van hun pensioen. Al gaat Leon nog vaak op pad bij klanten ‘s avonds.