Legofan én nog oude Belgische Franken in je bezit? Bij deze winkel kan je tijdens krokusvakantie shoppen met je oud geld Didier Verbaere

20 februari 2019

15u54 0 Wetteren Tijdens de krokusvakantie kan je in LEGO winkel Brick Planet in de Moerstraat in Wetteren betalen met oude Belgische franken. Die actie was vorig jaar ook al een groot succes.

“Er werd toen werkelijk met alles betaald als ruilmiddel. Briefjes van 5 en 10 frank waarvan ik het bestaan niet eens wist. Oorlogsgeld, biljetten van het Belgische leger en geld van voor het ontstaan van België. De oudste munt die we kregen was er eentje van de jaren 1700. En we kregen zelfs Nazi muntstukken met een hakenkruis op. Maar ook veel briefjes van 20 en 50 frank. Zeldzame stukken heb ik weggeschonken aan verzamelaars en de briefjes vanaf 100 frank, kon ik nog gaan inwisselen bij de Nationale bank. Maar het is vooral een leuke stunt want al dat andere geld is waardeloos en niet meer om te ruilen. Ik kan er een kamer mee behangen en de muntstukken kan ik nog verkopen als oud ijzer”, lacht Eric De Bachere van Brick Planet.

“We aanvaarden een week lang papieren geld als betaalmiddel maar ook de waardeloze metalen munten mag je omruilen. Voor 200 Belgische franken (5 euro) krijg je er een minifiguur voor in de plaats”, vertellen Eric en Deborah Zeelig. “We rekenen aan de officiële wisselkoers van 40,3399 frank per euro”, besluit Eric. De actie loopt de hele week vanaf 1 maart. Misschien dus de moeite om die oude sok met munten vanonder de matras te halen.