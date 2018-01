LEGO-figuurtjes in ruil voor frank (ook de waardeloze munten) 24 januari 2018

02u35 0

Tijdens de krokusvakantie kan je in LEGO-winkel Brick Planet in de Moerstraat in Wetteren betalen met oude Belgische frank. "We aanvaarden een week lang papieren geld als betaalmiddel, maar ook de waardeloze metalen munten mag je omruilen. Vanaf 200 Belgische frank krijg je een minifiguur", vertellen eigenaars en uitbaters Eric De Bachere en Deborah Zeelig. Eric is altijd wel te vinden voor een ludieke actie. Enkele jaren geleden vond hij in een kast Belgische frank. "Ooit moet ik eens iets doen rond die munt, dacht ik toen. En voilà. We rekenen aan de officiële wisselkoers van 40,3399 frank per euro. De biljetten kunnen we inruilen bij de Nationale Bank en de muntstukken kan ik nog verkopen als oud ijzer", lacht Eric. De actie loopt de hele week van 10 tot 17 februari. Haal dus die oude sok vanonder de matras. (DVL)