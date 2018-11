Leeronderneming Chateau Chique in chique omgeving Didier Verbaere

23 november 2018

11u54 2

In de schaduw van kasteel Vilain XIII en in de oude kloostergebouwen van de Zusters openden de leerlingen van het 7de jaar Winkelbeheer & Etalage van Sint Jozef in Wetteren hun nieuwe leeronderneming Chateau Chique. In hun winkel in een vintage setting verkopen ze hoofdzakelijk T-shirts en truien met zelf ontworpen trendy opdruk.

“Ons doelpubliek is de Wetterse jeugd en bij uitbreiding ‘elken echten Wettereir’. Twee van onze collecties spelen deels in op het succes van de truien rond West Flemish for Beginners en het Gentse NEGENDUUST. Met opdrukken met dialect en quotes. Er is ook een girl power lijn (GRL PWR) en verschillende accessoires”, zeggen de leerlingen. Yanis Paret, Mauro De Taey, Ameline Bogaert, Wesley Gyselinck, Robin De Rick en Yoren Leeman ontwierpen zelf de huisstijl en verbouwden ook de winkelruimte tot een stijlvol geheel. De winkel, met ingang langs de Wegvoeringstraat 63 aan het oude klooster, is open van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 17 uur. Je zal hen ook vinden op avondshopping en de kerstmarkt.