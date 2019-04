Leerlingen van Campus Kompas maken winkelen in Colruyt aangenamer tijdens de Dag van de Actieve Burger Didier Verbaere

02 april 2019

07u00 0 Wetteren Het GO! roept woensdag 3 april uit tot Dag van de Actieve Burger. De leerlingen van GO! Campus Kompas Wetteren zullen op die dag het winkelplezier voor de bezoekers van Colruyt in Wetteren opfleuren. In heel Vlaanderen nemen 10.000 leerlingen van 85 scholen deel en zetten een brede waaier aan acties en activiteiten in de kijker waarmee het GO! dag in dag uit werkt aan actief burgerschap.

“We dragen burgerschap hoog in het vaandel. Wij van Campus Kompas vinden het belangrijk om een steentje bij te dragen aan een betere wereld. Dat willen we tonen door aan de bezoekers de vraag te stellen hoe we hen kunnen helpen. We overladen hen met complimentjes en vrolijken hun dag op met ludieke acties”, zegt Jelle Lauwers van Campus Kompas in Wetteren. Het initiatief komt er naar aanleiding van de 30ste verjaardag van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.