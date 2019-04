Leerlingen SGW op bezoek bij Frank De Winne Didier Verbaere

08 april 2019

12u04 0 Wetteren Enkele leerlingen en begeleiders van het Sint-Gertrudiscollege uit Wetteren bezochten het European Astronaut Centre (EAC) in Keulen. “Een plaats die niet zomaar toegankelijk is voor het grote publiek. We kregen er een rondleiding doorheen het complex en Frank De Winne, tweede Belg in de ruimte, stond ons te woord”, zegt leerkracht Bavo De Paepe.

Het verhaal begon toen Marleen Verdickt, de weduwe van aardrijkskundeleraar Philip Plaetinck, in contact kwam met de organisatie Sterren Schitteren voor Iedereen (SSVI). Deze organisatie wil kinderen en jongeren warm maken voor astronomie.

“Door de passie van meneer Plaetinck voor sterrenkunde was de link al gauw gelegd. Als eerbetoon aan de overleden leerkracht besliste SSVI om de school een telescoop te schenken. De sterrenkijker kreeg ondertussen een mooi plekje in het aardrijkskundelokaal en zal steeds meer ingezet worden bij de leerstof van de 3de graad. We trekken er ook mee naar buiten op speciale gelegenheden zoals een maansverduistering”, weet leerkracht Bavo De Paepe.

Op bezoek bij Frank De Winne

De organisatie nodigde de school ook uit bij een bezoek van 70 leerlingen en leerkrachten aan het Europees Astronauten opleidingscentrum. Uiteindelijk werden 6 leerlingen uit de 3de graad geselecteerd.

“Bij het begin van het bezoek nam Frank De Winne het woord. De man is ondertussen directeur van het EAC en maakte in zijn drukke agenda tijd voor het bezoek van enkele schoolgroepen. Hij vertelde uitgebreid over zijn missie naar het Internationaal Ruimtestation (ISS).” Daarna volgde een rondleiding in het complex. Van de opleidingslokalen naar levensgrote replica’s van ruimtetuigen, van het zwembad om ruimtewandelingen te oefenen naar de controlekamer die live in contact staat met het ISS, Houston en Moskou. De dag werd beëindigd met enkele groepsfoto’s als herinnering aan de leerrijke dag.